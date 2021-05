thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: thyssenkrupp und Hafen Rotterdam prüfen Wasserstoffpipeline

Untersucht werden sollen Möglichkeiten des Wasserstoffimports via Rotterdam und eine mögliche Pipeline von der niederländischen Hafenstadt nach Duisburg, heißt es in einer Mitteilung der Beteiligten. Bislang importieren thyssenkrupp Steel und HKM Kohle, Eisenerz und weitere Rohstoffe über ein eigenes Terminal in Rotterdam und transportieren sie per Binnenschiff und Bahn zu ihren Hochöfen in Duisburg.

Wie andere Stahlhersteller auch will thyssenkrupp seine Hochöfen mittelfristig auf den Energieträger Wasserstoff umstellen. HKM ist ein Joint Venture von thyssenkrupp, Salzgitter Mannesmann und Vallourec Tubes.

thyssenkrupp-Papiere gewannen am Dienstagmorgen via XETRA, im Verlauf kam der Aktienkurs auf minus 3,39 Prozent bei 10,69 Euro zurück.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: thyssenkrupp AG