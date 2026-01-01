Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX mit leichten Verlusten erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- BayWa trennt sich von Chef -- Goldrekord, Fraport im Fokus
Nestlé-Aktie: Rückruf bestimmter Babynahrung in der Kritik. Trump: US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela - Repsol signalisiert Bereitschaft. BVB-Aktie: Frankfurt gegen Dortmund 3:3. Intel-Aktie im Höhenflug: Trump verkündet Milliarden-Gewinn für US-Regierung. Machtkampf in Washington: Fed-Chef Powell wehrt sich gegen Trumps "Einschüchterung".
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Werden Sie Ihre Investitionsquote am Kapitalmarkt im Jahr 2026 erhöhen?