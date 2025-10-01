Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochabend freundlich

Mondelez im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Mondelez. Die Mondelez-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 62,83 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Mondelez-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 62,83 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 62,83 USD. Bei 62,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 782.524 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,90 USD erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 14,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,95 USD am 06.02.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 14,13 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Mondelez 8,98 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

