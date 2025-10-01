Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verzeichnet am Nachmittag Verluste

Mondelez im Fokus

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 62,29 USD.

Die Mondelez-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 62,29 USD nach. Das Tagestief markierte die Mondelez-Aktie bei 62,23 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 62,55 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 154.416 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,90 USD an. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 18,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mondelez-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,79 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,93 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 29.07.2025. Mondelez hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 8,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Mondelez veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mondelez-Aktie

Mondelez-Aktie aber freundlich: Verbraucherschützer ziehen wegen Milka-Verpackung vor Gericht

S&P 500-Wert Mondelez-Aktie: Über diese Dividende können sich Mondelez-Anleger freuen

Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 bricht zum Handelsstart ein