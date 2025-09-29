Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Dienstagabend nahe Vortagesschluss

Mondelez im Fokus

Die Aktie von Mondelez zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Im NASDAQ-Handel kam die Mondelez-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 62,65 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Mondelez-Aktie um 20:08 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 62,65 USD. In der Spitze gewann die Mondelez-Aktie bis auf 62,85 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Mondelez-Aktie bis auf 62,15 USD. Bei 62,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 866.213 Mondelez-Aktien.

Bei 74,30 USD markierte der Titel am 01.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 18,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 53,95 USD fiel das Papier am 06.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,89 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2024 mit 1,79 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mondelez am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent auf 8,98 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,02 USD je Aktie.

