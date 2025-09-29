Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz
Die Aktie von Mondelez zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Mondelez-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 62,61 USD.
Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Mondelez-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 62,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 62,63 USD. Zwischenzeitlich weitete die Mondelez-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 62,15 USD aus. Bei 62,45 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 164.768 Mondelez-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 74,30 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mondelez-Aktie 18,67 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Abschläge von 13,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Mondelez-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,93 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mondelez 1,79 USD aus.
Am 29.07.2025 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Mondelez ein EPS in Höhe von 3,02 USD in den Büchern stehen haben wird.
