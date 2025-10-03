DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.340 +0,3%Top 10 Crypto16,80 +2,0%Nas22.786 -0,3%Bitcoin104.397 +1,5%Euro1,1740 +0,2%Öl64,53 +0,3%Gold3.888 +0,8%
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verteuert sich am Freitagabend

03.10.25 20:23 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez verteuert sich am Freitagabend

Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 63,36 USD zu.

Mondelez
53,74 EUR 1,10 EUR 2,09%
Die Mondelez-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 63,36 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mondelez-Aktie bei 63,37 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,66 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 967.751 Mondelez-Aktien.

Am 16.10.2024 markierte das Papier bei 72,70 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,74 Prozent könnte die Mondelez-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 53,95 USD fiel das Papier am 06.02.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,79 USD an Mondelez-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mondelez am 29.07.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Mondelez-Gewinn in Höhe von 3,02 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

