Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Mondelez am Nachmittag zu

Blick auf Mondelez-Kurs

Die Aktie von Mondelez zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 62,70 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 62,70 USD zu. Bei 62,89 USD erreichte die Mondelez-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 61,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 237.174 Mondelez-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 53,95 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mondelez-Aktie liegt somit 16,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Mondelez seine Aktionäre 2024 mit 1,79 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,93 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 hat Mondelez die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mondelez mit einem Umsatz von insgesamt 8,98 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,68 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,02 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

