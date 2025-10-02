Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag leichter
Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 62,58 USD.
Die Mondelez-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 62,58 USD abwärts. Die Mondelez-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,89 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,14 USD. Zuletzt wechselten 179.702 Mondelez-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 72,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,95 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 13,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,79 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,93 USD je Mondelez-Aktie.
Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,34 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,02 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.
Redaktion finanzen.net
