Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Mittwochabend freundlich

Die Aktie von Mondelez gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 63,14 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 63,14 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mondelez-Aktie bisher bei 63,59 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,69 USD. Der Tagesumsatz der Mondelez-Aktie belief sich zuletzt auf 819.828 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,94 USD. Dieser Kurs wurde am 18.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,26 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2025 auf bis zu 53,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mondelez-Aktie 14,55 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,79 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mondelez am 29.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,98 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mondelez einen Umsatz von 8,34 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mondelez einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

