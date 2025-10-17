Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Abend in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mondelez gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 62,43 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mondelez nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,3 Prozent auf 62,43 USD. Die Mondelez-Aktie legte bis auf 62,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,97 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.039.996 Mondelez-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 72,35 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mondelez-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2025 auf bis zu 53,95 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Mondelez-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,79 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,93 USD.

Am 29.07.2025 hat Mondelez in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mondelez im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 8,34 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Mondelez am 28.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Mondelez-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Experten taxieren den Mondelez-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,02 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

