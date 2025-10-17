Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mondelez zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Mondelez-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 61,81 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Mondelez zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 61,81 USD. Bei 62,14 USD markierte die Mondelez-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 61,97 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 366.313 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 72,35 USD. Derzeit notiert die Mondelez-Aktie damit 14,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,95 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2025 erreicht. Mit Abgaben von 12,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 USD. Im Vorjahr hatte Mondelez 1,79 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.07.2025 legte Mondelez die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,45 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8,98 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,34 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Mondelez möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,02 USD je Aktie belaufen.

