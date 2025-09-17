DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.155 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,55 -0,5%Gold3.646 -0,4%
So bewegt sich Mondelez

Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

18.09.25 20:25 Uhr
Mondelez Aktie News: S&P 500 Aktie Mondelez zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Die Aktie von Mondelez gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Mondelez-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 63,18 USD.

Um 20:08 Uhr wies die Mondelez-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 63,18 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Mondelez-Aktie bei 63,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 708.709 Mondelez-Aktien umgesetzt.

Bei 75,50 USD erreichte der Titel am 19.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 19,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2025 bei 53,95 USD. Der aktuelle Kurs der Mondelez-Aktie ist somit 14,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Mondelez-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,79 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,93 USD belaufen.

Mondelez ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mondelez ein EPS von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 8,98 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mondelez 8,34 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,03 USD je Aktie in den Mondelez-Büchern.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Mondelez

Analysen zu Mondelez

DatumRatingAnalyst
03.05.2017Mondelez BuyDeutsche Bank AG
15.02.2017Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
10.11.2016Mondelez International HoldDeutsche Bank AG
28.04.2016Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
26.10.2015Mondelez International OutperformRBC Capital Markets
