DAX23.607 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,05 -1,4%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.248 -0,2%Euro1,1668 ±0,0%Öl69,48 -0,2%Gold3.753 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Plug Power A1JA81 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Visier: UBS hebt Ziel für Rheinmetall kräftig an
NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial NVIDIA-Aktie im Visier: Darum sieht dieser Investor noch deutliches Aufwärtspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

Monheim stoppt autonome Busse - neuer Hersteller gesucht

26.09.25 13:24 Uhr

MONHEIM (dpa-AFX) - Die Stadt Monheim am Rhein stellt ihre autonom fahrenden Busse zumindest vorübergehend ein. Die Buslinie A01 war 2020 als eine der deutschlandweit ersten autonomen Linien gestartet. Der französische Hersteller Easymile stelle nun aber zum Monatsende die technische Unterstützung für die Software der Elektrobusse ein, teilte die Stadt mit. Die vorerst letzten E-Busse sollen am Sonntag fahren.

Wer­bung

Die fünf Busse waren in den vergangenen Jahren zwischen der Altstadt und dem Busbahnhof in der Stadtmitte unterwegs. Die Stadt will die Linie weiterbetreiben und dafür laut Mitteilung auf Fahrzeuge eines anderen Herstellers umsteigen.

"Die Linie A01 hat uns gezeigt, dass autonome Mobilität im Alltag ein Gewinn ist und für viele Menschen eine sichere und zuverlässige Linienverbindung schafft", sagte Bürgermeister Daniel Zimmermann. Die Kleinbusse konnten jeweils elf Passagiere befördern. Ganz ohne menschliches Personal kamen sie nicht aus: Ein Steuer gab es zwar nicht mehr, eine Begleitperson war aber mit an Bord und konnte bei Bedarf manuell steuern./rgr/DP/stw