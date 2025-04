Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Oslo findet nur eine verkürzte Börsensitzung statt.

GRÜNDONNERSTAG: In Kopenhagen und Oslo sind die Börsen geschlossen, in Stockholm findet verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Sartorius hat im ersten Quartal seine Erholung fortgesetzt und Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert. Während die Sparte Bioprocess Solutions eine hohe Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien verzeichnete, hielten sich die Kunden in der Laborsparte mit Investitionen in Instrumente und Equipment noch zurück. Die Prognose für das laufende Jahr präzisierte der DAX-Konzern und stellt für 2025 ein Umsatzwachstum und eine Verbesserung der operativen Marge in Aussicht - allerdings unter dem Vorbehalt, dass mögliche Effekte aus Zöllen und Ausgleichsmaßnahmen des Konzerns darin nicht enthalten sind. Einen Einfluss auf die starke Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit von Sartorius erwartet das Management nicht.

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q25 ggVj 1Q25 ggVj 1Q24

Umsatz 883 +8% 871 +6% 820

EBITDA bereinigt 263 +12% 249 +6% 234

EBITDA-Marge bereinigt 29,8 -- 28,6 -- 28,6

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt* 85 +21% 80 +15% 70

Ergebnis je Vorzugsaktie bereinigt* 1,23 +21% 1,05 +3% 1,02

Ausblick 2025 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatzsteigerung: etwa 6%

- EBITDA-Marge bereinigt: rund 31 bis 32%

Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent;

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre close Bekanntmachung 1Q

08:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q

13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q

16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q

22:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 9 Monate

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Verbraucherpreise März

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

Kern

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,5% gg Vj

- EU

11:00 Verbraucherpreise März

Eurozone

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj

Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,3% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+2,4% gg Vj

Vorabschätzung: +1,0% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz März

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März

Industrieproduktion

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,9%

zuvor: 78,2%

16:00 Lagerbestände Februar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

- CA

15:45 Bank of Canada, Ergebnisse des geldpolitischen Rats

Overnight Rate

PROGNOSE: 2,75%

zuvor: 2,75%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 21.323,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 5,378.75 -0,9%

E-Mini-Future Nasdaq-100 18,677.00 -1,5%

Nikkei-225 (Tokio) 33.974,99 -0,9%

Hang-Seng (Hongk.) 20.922,54 -2,5%

Schanghai-Comp. 3.237,60 -0,9%

Dienstag:

DAX 21.253,70 +1,4%

DAX-Future 21.446,00 +1,7%

XDAX 21.274,53 +0,1%

MDAX 27.266,31 +2,4%

TecDAX 3.444,65 +1,7%

SDAX 15.201,94 +2,2%

Euro-Stoxx-50 4.970,43 +1,2%

Stoxx-50 4.244,69 +1,1%

Dow-Jones 40.368,96 -0,4%

S&P-500 5.396,63 -0,2%

Nasdaq Composite 16.823,17 -0,0%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf einen Seitwärtshandel stellen sich Marktteilnehmer ein. Neue Zollnachrichten aus den USA gibt es diesmal nicht. Auch an Wall Street pendelten die meisten Aktien orientierungslos vor sich hin. Sehr starke Wirtschaftsdaten hat China vorgelegt. Ohne den laufenden Zollstreit hätte es deswegen eine Rally bei europäischen Rohstoffaktien gegeben, heißt es. Andererseits handelt es sich bei den Daten um Vorzieheffekte, Volkswirte sind sich einig, dass das Wachstum nun stark zugehen werde. "Man merkt deutlich, dass viele Marktakteure schon im Oster-Urlaub sind", kommentiert ein Händler. Die Börsenumsätze gingen deutlich zurück, die Märkte beruhigten sich. Dies zeigten auch die Volatilitätindizes. "Wir denken, man kann jetzt mit Sicherheit sagen, dass die akute Phase des Sell-Offs vorbei ist", heißt es von den Strategen bei Bespoke Investment Group.

Rückblick: Fester - Neue Hiobsbotschaften zum globalen Handelskonflikt blieben aus - ein stützender Umstand. Das Augenmerk der Anleger richtete sich daher wieder stärker auf die Bilanzsaison. So stürzten LVMH um 7,8 Prozent ab, nachdem die Geschäftszahlen des Luxusgüterkonzerns schwächer als erwartet ausgefallen waren. In der Schweiz fielen Richemont um 0,9 Prozent, in Paris gaben Kering 5,2 Prozent ab und Dior 8,3. Gefragt waren dagegen Autotitel, nachdem US-Präsident Trump den Herstellern eine Zollpause in Aussicht gestellt hatte. Stellantis zogen um 6,6 Prozent an, Renault um 1,9 Prozent und Valeo um 6,9 Prozent. In Stockholm gewannen Ericsson 7,9 Prozent. Der Telekomausrüster hatte im ersten Quartal davon profitiert, dass Kunden in Nordamerika vor Inkrafttreten der US-Importzölle eifrig Netzausrüstung gekauft hatten.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Gesucht waren als mögliche Gewinner des deutschen Konjunkturpakets Heidelberg Materials (+4,2%) oder Rheinmetall (+3,8%), ebenso wie Renk und Hensoldt im MDAX. Seit der Bekanntgabe der jüngsten US-Übernahme ist die Aktie von Siemens (-0,2%) aus dem Tritt. Von schwachen LVMH-Geschäftszahlen belastet ging es für Adidas um 2 Prozent und Hugo Boss um 1,4 Prozent nach unten. Der Schwäche entziehen konnten sich Puma, sie legten nach einer Kaufempfehlung von Berenberg 1,4 Prozent zu. PVA Tepla (+14%) profitierten von einer bestätigten Kauf-Empfehlung durch Jefferies. Die Analysten rechnen mit einem guten Start ins Jahr 2025 dank gestiegener Nachfrage nach Messtechnik. Dräger kamen nach Vorlage von Quartalszahlen um 0,4 Prozent zurück. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten starken Kursanstieg. Carl Zeiss Meditec bauten ihre Gewinne auf 1,8 Prozent aus. Operativ sei es besser als erwartet gelaufen, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Von den US-Aktienmärkten kamen keine Impulse. Zum Zollstreit gab es keine wichtigen neuen Nachrichten - weder positive noch negative. Auch sonst war die Nachrichtenlage dünn. In der dritten Reihe zeigten sich Adtran Networks unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen sein vorläufiges Ergebnis für 2024 nach unten angepasst hatte.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Zurückhaltung hat den Handel an der Wall Street geprägt. Beobachter verwiesen auf den ungewissen Ausgang des Zollstreits. Eine weitere Eskalation blieb zunächst aus, was zur Stabilisierung der Börsen ebenso beigetragen haben dürfte wie überzeugende Geschäftszahlen aus dem Bankensektor. Citi stiegen um 1,7 Prozent, nachdem die Bank im ersten Quartal Umsatz und Gewinn stärker als erwartet gesteigert hatte. Auch e Bank of America (+3,7%) übertraf die Erwartungen. Johnson & Johnson (-0,5%) hatte im ersten Quartal besser abgeschnitten als gedacht, die Jahresziele jedoch nur bestätigt. Die Aussicht auf höhere Zölle für die Branche, die Präsident Trump schon in der vergangenen Woche ins Spiel gebracht hatte, belastete derweil auch andere Pharmawerte. So verloren Moderna 2 Prozent und Zimmer Biomet 4,6 Prozent. Netflix rückten um 4,8 Prozent vor. Der Streaminganbieter habe es sich zum Ziel gesetzt, bis zum Ende des Jahrzehnts seine Marktkapitalisierung auf 1 Billion Dollar zu steigern, berichtete das Wall Street Journal. Boeing verloren 2,4 Prozent. China hatte seine Fluggesellschaften angewiesen, die Abnahme von Boeing-Flugzeugen zu stoppen - ein weiterer Schritt in einem sich verschärfenden Handelskrieg mit den USA.

USA - ANLEIHEN

Nach dem jüngsten Ausverkauf fassten Anleger allmählich wieder Vertrauen zu US-Anleihen. Steigende Kurse ließen die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte auf 4,33 Prozent sinken.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1343 +0,5% 1,1283 1,1318 +9,7%

EUR/JPY 161,6745 +0,1% 161,5095 161,6985 -0,3%

EUR/CHF 0,9265 -0,2% 0,9287 0,9264 -1,0%

EUR/GBP 0,8551 +0,2% 0,8531 0,8551 +4,1%

USD/JPY 142,6050 -0,4% 143,1965 142,8665 -9,1%

GBP/USD 1,3264 +0,3% 1,3226 1,3236 +5,3%

USD/CNY 7,2227 +0,0% 7,2194 7,2138 +0,1%

USD/CNH 7,3322 +0,0% 7,3291 7,3233 -0,3%

AUS/USD 0,6350 +0,2% 0,6337 0,6366 +2,2%

Bitcoin/USD 83.546,20 -0,8% 84.179,35 85.256,70 -9,2%

