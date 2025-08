ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,23 67,33 -0,1% -0,10 -6,4%

Brent/ICE 69,46 69,67 -0,3% -0,21 -7,1%

Wer­bung Wer­bung

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise gaben im US-Handel mit den negativen Konjunktursignalen und den Zöllen deutlich nach um rund 3 Prozent. Im frühen europäischen Handel am Montag zeigen sich die Preise wenig verändert, nachdem am Wochenende die Opec+ die fünfte Förderausweitung in Folge für September beschlossen hat.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.359,93 3.363,09 -0,1% -3,16 +28,2%

Silber 32,08 31,95 +0,4% 0,13 +14,6%

Platin 1.137,07 1128,05 +0,8% 9,02 +28,9%

Kupfer 4,42 4,44 -0,3% -0,01 +7,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Wer­bung Wer­bung

Das Gold profitierte im US-Handel von den sinkenden Zinsen und dem schwächeren Dollar, war aber auch als sicherer Hafen gesucht. Die Feinunze verteuerte sich um 69 auf 3.360 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

OPEC+ - Ölförderung

Acht Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten (Opec+) haben sich am Wochenende darauf geeinigt, die Ölförderung den fünften Monat in Folge zu erhöhen. Die von Saudi-Arabien angeführte Gruppe, die auch Russland, Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Kasachstan, Algerien und Oman umfasst, wird im September ihre Förderung um 547.000 Barrel pro Tag erhöhen. Das ist in der Höhe ein leichter Rückgang gegenüber der im Juli für August angekündigten Erhöhung um 548.000 Barrel pro Tag.

USA - Geldpolitik

US-Notenbangouverneurin Adriana Kugler will am 8. August von ihrem Amt zurücktreten. Einen Grund für ihre Entscheidung nannte sie nicht, was Trump die Möglichkeit eröffnet, sie durch einen neuen Gouverneur zu ersetzen, der seine Ansichten über Zinssenkungen teilt.

Wer­bung Wer­bung

USA - Politik

US-Präsident Donald Trump hat sein Team angewiesen, die Chefin des Amtes für Arbeitsmarktstatistik (Bureau of Labor Statistics - BLS) zu entlassen. "Ich wurde soeben darüber informiert, dass die "Beschäftigungszahlen" unseres Landes von einer von Biden ernannten Dr. Erika McEntarfer, der Kommissarin für Arbeitsstatistiken, erstellt werden", so Trump in einem Social-Media-Post. "Ich habe mein Team angewiesen, diese von Biden ernannte politische Beauftragte SOFORT zu entlassen. Sie wird durch eine viel kompetentere und qualifiziertere Person ersetzt werden."

DANONE

prüft zum dritten Mal in weniger als einem Jahr eine Übernahme des Kefirherstellers Lifeway Foods. Wie aus einer Eingabe bei der US-Börsenaufsicht hervorgeht, haben beide Unternehmen am Freitag eine Vertraulichkeitsvereinbarung abgeschlossen, um Danone die weitere Prüfung einer möglichen Übernahme zu erleichtern. Im vergangenen Jahr hatte Lifeway zwei Barangebote von Danone zur Übernahme des Unternehmens für 25 bzw. 27 Dollar pro Aktie abgelehnt.

MEDIOBANCA/BANCO GENERALI

Die italienische Wettbewerbsaufsicht hat laut Mediobanca keine Einwände gegen eine Übernahme der Banco Generali durch Mediobanca. Das Kreditinstitut will die Bankentochter des Versicherers für 6,3 Milliarden Euro übernehmen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2025 01:31 ET (05:31 GMT)