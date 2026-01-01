Der schwächere Dollar trieb Gold und Silber auf neue Rekordhöhen. Die Feinunze Gold überwand erstmals die Marke von 5.000 Dollar. Zuletzt notierte Gold 1,3 Prozent höher bei 5.049 Dollar.

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,49 60,63 -0,2% -0,14 +6,6%

Brent/ICE 65,37 65,59 -0,3% -0,22 +8,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise tendierten etwas leichter nach den jüngsten Zolldrohungen gegen Kanada, die Befürchtungen eines Nachfragerückgangs geschürt hatten. Auf der anderen Seite stützten aber der schwächere Dollar und die Kältewelle in den USA, die die Nachfrage nach Heizöl nach oben treibt. Das Barrel US-Öl der Sorte WTI verbilligte sich um 0,7 Prozent auf 60,63 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

AUTOMARKT EUROPA

Der europäische Automobilmarkt hat nach einem Wachstum im November auch im Dezember 2025 zugelegt. Das war der sechste Monat in Folge. Wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen im letzten Monat des Jahres in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 7,6 Prozent auf 1,17 Millionen Fahrzeuge. Im Gesamtjahr 2025 betrug das Wachstum 2,4 Prozent auf 13,27 Millionen Autos.

ZÖLLE SÜDKOREA

Die US-Regierung erhöht die Zölle auf bestimmte südkoreanische Waren auf 25 von 15 Prozent, da das Parlament des Landes ein im vergangenen Jahr unterzeichnetes vorläufiges Handelsabkommen noch nicht gebilligt hat. US-Präsident Donald Trump verkündete die Zölle auf südkoreanische Autos, Holz, Pharmazeutika und andere Güter am Montag nach Börsenschluss über die sozialen Medien. Ein Sprecher der südkoreanischen Botschaft in Washington D.C. reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesische Industrie hat im Dezember von einem Wachstum in den Bereichen Ausrüstung und Hightech profitiert. Die Industriegewinne stiegen um 5,3 Prozent, nachdem sie im November um 13,1 Prozent gesunken waren, wie aus Daten der Nationalen Statistikbehörde hervorgeht. Im Gesamtjahr stiegen die Industriegewinne um 0,6 Prozent nach einem Rückgang um 3,3 Prozent 2024.

QIAGEN

hat Mark Stevenson als Nachfolger von Ross Levine mit Wirkung zum vergangenen Freitag in den Aufsichtsrat berufen. Stevenson werde sich auf der Hauptversammlung im Juni 2026 zur Wahl stellen, teilte das Diagnostikunternehmen mit. Der Manager war zuletzt als Executive Vice President und Chief Operating Officer bei Thermo Fisher Scientific tätig.

DOCMORRIS

kauft Wandelanleihen mit einer nominalen Gesamthöhe von rund 14,4 Millionen Schweizer Franken zurück. Wie die Gesellschaft am Montagabend mitteilte, reduziert sich nach Abschluss der Transaktion der noch ausstehende nominale Gesamtbetrag der ursprünglich 95 Millionen Franken umfassenden Wandelanleihe auf weniger als 8 Millionen Franken.

