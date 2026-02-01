Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Schanghai bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

MONTAG: In Schanghai bleiben die Börsen wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen. In Japan wird wegen des Geburtstags des Kaisers nicht gehandelt. In Russland ruht der Handel zum Tag des Vaterlandverteidigers.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Anrufe aus dem Weißen Haus, die eine Disziplinierung von Ökonomen der US-Notenbank wegen einer Zollstudie fordern, sind laut Neel Kashkari, Präsident der Fed-Filiale von Minneapolis, ein Versuch, die Geldpolitik zu beeinflussen. Kashkari reagierte damit auf Äußerungen von Kevin Hassett, Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, der ein Papier der New York Fed kritisiert hatte, das zu dem Schluss kam, dass US-Unternehmen und Verbraucher den Großteil der Kosten der jüngsten Zölle trügen. Kashkari sagte, Hassetts Kritik spiegele einen größeren Versuch wider, politischen Druck auf die Zentralbank auszuüben. "Es geht wirklich um Geldpolitik", sagte er auf einem Wirtschaftsgipfel. "Ich denke, das ist nur ein weiterer Schritt, um die Unabhängigkeit der Fed zu kompromittieren." Er verwies auf weitere Versuche im vergangenen Jahr, die Institution unter Druck zu setzen, darunter eine kürzliche Vorladung des Justizministeriums im Zusammenhang mit Bauausgaben beim Board of Governors.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN ++++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 4Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

3. Quartal: +4,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +2,7% gg Vq

3. Quartal: +3,8% gg Vq

Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember

Ausgaben / Einkommen

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+0,2% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm/+0,3% gg Vm

PCE-Preisindex / Gesamtrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,0% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,7

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,4

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Februar

PROGNOSE: 57,3

1. Umfrage: 57,3

zuvor: 56,4

Neubauverkäufe November/Dezember

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

INDEX zuletzt +/- %

E-Mini-Future S&P-500 6.890,75 +0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 24.906,25 +0,2%

S&P/ASX 200 (Sydney) 9.081,40 -0,1%

Nikkei-225 (Tokio) 56.823,66 -0,0%

Hang-Seng (Hongk.) 26.514,62 -0,7%

Shanghai-Comp. 4.082,07 -1,3%

Kospi (Seoul) 5.808,53 +2,3%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Am Freitag dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien negative Vorzeichen. Die Möglichkeit eines US-Angriffs auf den Iran lässt die Anleger vorsichtig agieren, wie Marktteilnehmer berichten. Der südkoreanische Aktienmarkt zeigt sich davon derweil unbeeindruckt und setzt seinen Rekordkurs fort. Verkauft werden in Hongkong am ersten Tag nach der Feiertagspause vor allem Technologiewerte; der entsprechende Subindex fällt um 2,3 Prozent. Hier belastet die Sorge, dass Künstliche Intelligenz (KI) die bisherigen Geschäftsmodelle der Unternehmen bedrohen könnte. Unter den Einzelwerten fallen Alibaba um 3,7 Prozent. Der Hedgefonds Appaloosa hat seine Beteiligung an Alibaba reduziert. Japanische Anleger trennen sich von Chip-, Automobil- und Finanzwerten. Tokyo Electron verbilligen sich um 1,4 Prozent, Toyota Motor um rund 4 Prozent und Sumitomo Mitsui Financial Group um 2,9 Prozent. In Seoul sind mit der Ungewissheit um die Entwicklung im Iran Rüstungsaktien wie Hanwha Systems gesucht, deren Kurs um fast 11 Prozent nach oben springt. Die Aktien von Hyundai Rotem, die unter anderem Panzer herstellt, gewinnen 3,8 Prozent. Die Aktien des Chipherstellers SK Hynix verteuern sich um 6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.395,16 -0,5 -267,50 49.662,66

S&P-500 6.861,89 -0,3 -19,42 6.881,31

NASDAQ Comp 22.682,73 -0,3 -70,91 22.753,64

NASDAQ 100 24.797,34 -0,4 -101,53 24.898,87

Donnerstag Mittwoch

Umsatz NYSE (Aktien) 1,18 Mrd 1,23 Mrd

Gewinner 1.314 1.546

Verlierer 1.409 1.190

Unverändert 108 92

Leichter - Etwas auf die Stimmung drückten geopolitische Spannungen im Nahen Osten, worauf die Ölpreise weiter anzogen auf die höchsten Stände seit Sommer 2025. Laut US-Präsident Donald Trump werden die USA innerhalb der nächsten zehn Tage über Schritte entscheiden, wenn der Iran sich nicht auf ein Atomabkommen einlasse. Daneben dürften viele Marktteilnehmer auch im Hinblick auf wichtige Preisdaten am Freitag zurückhaltend agiert haben. Dann wird der PCE-Index der persönlichen Konsumausgaben veröffentlicht, ein bevorzugtes Maß der US-Notenbank bei der Steuerung ihrer Zinspolitik. Die Konjunkturdaten des Tages fielen derweil überwiegend besser aus als erwartet und stützten die zuletzt bereits wieder gestiegene Konjunkturzuversicht. Das Papier des Landmaschinenherstellers Deere verteuerte sich nach einem überzeugenden Geschäftsausweis und einer Erhöhung der Gewinnerwartung um 10,3 Prozent. Caterpillar gewannen im Sog 1,1 Prozent. Carvana rutschten um 8,5 Prozent ab, nachdem der Gebrauchtwagenhändler ergebnisseitig enttäuscht hatte. Für die Walmart-Aktie ging es um 1,3 Prozent nach unten, allerdings nahe am Allzeithoch. Der Einzelhandelsriese steigerte in seinem jüngsten Quartal zwar den Umsatz stark, der Ausblick fiel aber eher verhalten aus und verfehlte die Marktschätzungen.

US-ANLEIHEN

Am Anleihemarkt verharrten die Renditen auf dem am Vortag etwas erhöhten Niveau, im Zehnjahresbereich bei 4,08 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1753 -0,2 1,1773 1,1795 +0,3%

EUR/JPY 182,42 -0,0 182,43 183,01 -0,9%

EUR/GBP 0,8741 0,0 0,8740 0,8739 +0,1%

GBP/USD 1,3445 -0,2 1,3470 1,3496 +0,2%

USD/JPY 155,20 0,1 154,98 155,15 -1,3%

USD/KRW 1.446,55 -0,2 1.448,76 1.446,40 +0,0%

USD/CNY 6,9338 0,0 6,9329 6,9328 -1,4%

USD/CNH 6,9002 -0,0 6,9007 6,9008 -1,3%

USD/HKD 7,8144 0,0 7,8143 7,8148 +0,4%

AUD/USD 0,7042 -0,2 0,7059 0,7066 +5,6%

NZD/USD 0,5953 -0,3 0,5973 0,5977 +3,6%

BTC/USD 67.784,50 1,3 66.933,50 67.166,55 -25,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen. Der Euro kam auf 1,1766 Dollar zurück, den niedrigsten Stand seit vier Wochen.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.022,40 4.995,81 +0,5% +26,59 +15,2%

Silber 78,85 78,5045 +0,4% +0,34 +8,4%

Platin 1.777,81 1.767,66 +0,6% +10,15 +0,7%

Kupfer 5,77 5,74 +0,5% +0,03 +1,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold verteuerte sich im US-Handel um 0,4 Prozent auf 4.998 Dollar je Feinunze.

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,91 66,40 +0,8% +0,51 +16,2%

Brent/ICE 72,18 71,66 +0,7% +0,52 +17,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten nach dem rund 5-prozentigen Anstieg vom Vortag um weitere gut 2 Prozent zu. Preistreibend wirkten neben der Entwicklung im Nahen Osten auch überraschende Rückgänge der wöchentlichen US-Ölvorräte.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

ATOMSTREIT USA / IRAN

US-Präsident Donald Trump erwägt offenbar einen anfänglich begrenzten Militärschlag gegen den Iran, um das Land zur Erfüllung seiner Forderungen nach einem Atomabkommen zu zwingen. Der Eröffnungsangriff, der im Falle einer Genehmigung innerhalb von Tagen erfolgen könnte, würde auf einige wenige Militär- oder Regierungseinrichtungen abzielen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

FED

