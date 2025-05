hat seine Jahresprognose gesenkt und dies mit den unerwartet hohen Zollkosten und der nachlassenden Nachfrage nach Hardware im abgelaufenen Quartal begründet. Für das laufende Geschäftsjahr rechnet HP nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3 bis 3,30 (zuvor: 3,45 bis 3,75) Dollar, für das laufende Quartal mit 68 bis 80 Cent. Analysten prognostizierten zuletzt für das Quartal 90 Cent und für das Geschäftsjahr 3,56 Dollar. Für das am 30. April abgelaufene Quartal meldete HP einen Gewinnrückgang auf 406 von 607 Millionen Dollar. Mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 71 Cent verfehlte HP die auf 80 Cent lautende Konsensschätzung. Der Umsatz legte um 3,3 Prozent auf 13,22 Milliarden Dollar zu.

NVIDIA

hat im ersten Quartal 44,06 Milliarden Dollar umgesetzt, 69 Prozent mehr als im Vorjahr. Darin ist eine Blockade, die verhinderte, dass Chips im Wert von 2,5 Milliarden Dollar auf den chinesischen Markt geliefert wurden, bereits berücksichtigt. Analysten hatten nur mit 43,34 Milliarden gerechnet. Der bereinigte Nettogewinn kletterte um 31 Prozent auf 19,89 Milliarden Dollar und beinhaltete eine Belastung von 4,5 Milliarden Dollar für Lagerbestände an Chips. Der bereinigte Gewinn Aktie betrug 81 Cent, verglichen mit einen Konsensschätzung von 73 Cent. Für das laufende Quartal prognostiziert Nvidia einen Umsatz von 45 Milliarden Dollar - plus oder minus 2 Prozent - verglichen mit den Analystenschätzungen von 45,92 Milliarden.

SALESFORCE

hat im ersten Quartal die Markterwartungen übertroffen und die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben. Für das laufende Jahr stellt Salesforce Umsätze von 41,0 bis 41,3 (zuvor: 40,5 bis 40,9) Milliarden Dollar in Aussicht. Salesforce erklärte, die Investitionen in künstliche Intelligenz gewännen an Dynamik. Im laufenden Quartal rechnet Salesforce mit einem Umsatz von 10,11 bis 10,16 Milliarden Dollar und liegt damit über der Konsenserwartung von 10,02 Milliarden. Den Gewinn je Aktie erwartet Salesforce bei 1,80 bis 1,82 Dollar. Auch das ist mehr, als Analysten bislang mit im Mittel 1,72 Dollar je Aktie erwarten. Im ersten Quartal legte der Umsatz um 8 Prozent auf 9,83 Milliarden Dollar zu und übertraf damit sowohl den Analystenkonsens als auch die des Erwartungen Unternehmens. Der Nettogewinn kletterte auf 1,54 (1,53) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 2,58 Dollar die auf 2,55 Dollar lautende Konsensschätzung.

