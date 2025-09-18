wird bis zum Jahr 2028 30 Milliarden Dollar in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz und in bestehende Anlagen in Großbritannien investieren.

ORACLE

soll Teil eines Konsortiums sein, das das US-Geschäft von Tiktok kontrollieren soll, wie informierte Personen berichteten. Demnach stehen die USA und China kurz vor einer Einigung über die Social-Media-App. US-Präsident Trump hat das von der Vorgängerregierung beschlossene Verbot von Tiktok abermals verschoben, nun auf den 16. Dezember.

RIVIAN

Der VW-Partner und E-Autohersteller hat den Grundstein für eine neue Fabrik im US-Bundesstaat Georgia gelegt. Mit Hilfe des neuen Werks will Rivian sich von einen kleinen Hersteller teurer Elektrofahrzeuge zu einem profitablen Unternehmen entwickeln, das Fahrzeuge für den Massenmarkt produziert.

September 17, 2025 01:44 ET (05:44 GMT)