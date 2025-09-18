MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-
wird bis zum Jahr 2028 30 Milliarden Dollar in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz und in bestehende Anlagen in Großbritannien investieren.
ORACLE
soll Teil eines Konsortiums sein, das das US-Geschäft von Tiktok kontrollieren soll, wie informierte Personen berichteten. Demnach stehen die USA und China kurz vor einer Einigung über die Social-Media-App. US-Präsident Trump hat das von der Vorgängerregierung beschlossene Verbot von Tiktok abermals verschoben, nun auf den 16. Dezember.
RIVIAN
Der VW-Partner und E-Autohersteller hat den Grundstein für eine neue Fabrik im US-Bundesstaat Georgia gelegt. Mit Hilfe des neuen Werks will Rivian sich von einen kleinen Hersteller teurer Elektrofahrzeuge zu einem profitablen Unternehmen entwickeln, das Fahrzeuge für den Massenmarkt produziert.
