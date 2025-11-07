ELI LILLY / NOVO NORDISK

Die beiden Pharmakonzerne senken die Preise für ihre Abnehm-Medikamente. Die Regierung erweitert die Abdeckung der Medikamente in den staatlichen Gesundheitsversorgungsprogrammen Medicare und Medicaid. Die Unternehmen werden ihre GLP-1-Medikamente, darunter Ozempic und Wegovy des dänischen Konzerns Novo Nordisk sowie Mounjaro und Zepbound von Eli Lilly, an die Medicare- und Medicaid-Programme für 245 US-Dollar im Monat zur Behandlung von Diabetes und Adipositas verkaufen, sagten hochrangige Regierugngsvertreter. Die Listenpreise liegen derzeit bei 1.000 bis 1.350 Dollar. Im Gegenzug erhält Eli Lilly einen Aufschub bei potenziellen neuen Zöllen und wird nicht von neuen Programmen zur Preisgestaltung von Medikamenten betroffen sein, die von der Trump-Regierung initiiert werden.

EXPEDIA

wird wegen der anziehenden Nachfrage nach Reisen zuversichtlicher. Das Online-Reisebüro hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Der Quartalsumsatz stieg um 9 Prozent auf 4,41 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 4,28 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Der Gewinn belief sich im Quartal auf 959 Millionen Dollar, verglichen mit 684 Millionen im Vorjahr. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 7,57 Dollar und damit über den von Analysten erwarteten 7,01 Dollar.

NEWS CORP

ist mit einem Umsatzanstieg ins neue Geschäftsjahr gestartet. Der Medienkonzern profitierte im ersten Geschäftsquartal von einer guten Entwicklung bei Dow Jones und bei digitalen Immobiliendiensten. Diese glich Rückgänge im Buchverlagsgeschäft aus. Der Umsatz des Unternehmens, zu dessen Tochtergesellschaft Dow Jones auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, stieg in den drei Monaten bis Ende September um 2 Prozent auf 2,1 Milliarden US-Dollar und damit stärker als von Analysten erwartet. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft legte um 1 Prozent auf 150 Millionen Dollar zu.

