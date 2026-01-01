DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 -5,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.099 +1,3%Euro1,1690 -0,3%Öl60,41 -0,6%Gold4.423 +2,1%
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen höher - Nikkei beflügelt -- Trump: US-Militäreinsatz in Venezuela -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang - Bitcoin im Fokus
10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse - US-Militäreinsatz in Venezuela im Blick
Fünfter Anstiegstag in Folge: Bitcoin bleibt zum Jahresstart auf Erholungskurs
MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

05.01.26 08:12 Uhr

US-Präsident Trump hat nach der Verhaftung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro deutlich gemacht, dass er auch die Kontrolle über Grönland übernehmen will. "Wir brauchen Grönland aus Sicht der nationalen Sicherheit, und die Europäische Union braucht dafür uns, und das wissen sie auch", sagte er Reportern an Bord des Regierungsflugzeugs Air Force One.

SANOFI

hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA eine vorrangige Prüfung für eine Senkung der Alterszulassung für sein Typ-1-Diabetes-Medikament Tzield eingeräumt bekommen. Das französische Pharmaunternehmen teilte am Montag mit, die FDA-Prüfung könnte zu einer Senkung der Altersuntergrenze für den Einsatz des Medikamentes bei Kinder auf nur ein Jahr führen.

