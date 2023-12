MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

MorphoSys im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 7,3 Prozent auf 22,57 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 7,3 Prozent auf 22,57 EUR. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 22,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,75 EUR. Zuletzt wechselten 60.289 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 91,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,60 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,60 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 33,40 Prozent zurück. Hier wurden 63,80 EUR gegenüber 95,80 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,407 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie: Was Analysten von MorphoSys erwarten

Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht letztendlich Abschläge

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone