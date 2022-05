MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,41 EUR

-0,34% Charts

News

Analysen

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:22 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 19,91 EUR. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 19,27 EUR. Bei 20,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 131.163 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2021 bei 80,14 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,16 Prozent. Bei 19,27 EUR fiel das Papier am 02.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 3,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,17 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 16.03.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -0,51 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,90 EUR – ein Plus von 46,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 36,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2022 wird am 04.05.2022 erwartet. MorphoSys dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.05.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,980 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Hot Stocks heute: Einschätzung der laufenden Hebeltrades: SAP, thyssenkrupp und MorphoSys

Erste Schätzungen: MorphoSys zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dividendenrenditen der TecDAX-Aktien: Hier kommen Anleger auf ihre Kosten

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys