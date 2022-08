MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 21,68 EUR

Um 02.08.2022 09:22:00 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 22,05 EUR ab. Bei 21,98 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 22,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.407 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 51,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2022 auf bis zu 16,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 34,04 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 44,17 EUR.

Am 04.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,61 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,20 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte MorphoSys am 03.08.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 06.11.2023 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2022 einen Verlust in Höhe von -9,844 EUR ausweisen wird.

