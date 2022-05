MorphoSys Aktie News: Anleger greifen bei MorphoSys am Mittag zu

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,52 EUR

Das Papier von MorphoSys legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 20,61 EUR. Bei 20,81 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 20,26 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 66.013 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 80,14 EUR markierte der Titel am 04.05.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 74,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.05.2022 bei 19,27 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 48,17 EUR.

Am 16.03.2022 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -0,51 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 52,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,00 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q1 2022 voraussichtlich am 04.05.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 02.08.2023 dürfte MorphoSys die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -8,980 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

