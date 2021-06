MorphoSys-Aktie aktuell: MorphoSys höher

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 63,28 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 63,66 EUR. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 64,26 EUR. Bei 63,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 129.790 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,20 EUR an. Bei 60,30 EUR fiel das Papier am 02.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 105,13 EUR. Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -2,214 EUR je MorphoSys-Aktie.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

