MorphoSys-Aktie aktuell: MorphoSys mit Kurseinbußen

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 46,47 EUR abwärts. Bei 46,41 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 46,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 16.978 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 122,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.08.2020 erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.07.2021 bei 43,88 EUR.

Experten gaben als mittleres Kursziel 100,00 EUR an. Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -5,263 EUR einfahren.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

