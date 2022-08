MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 22,87 EUR

Um 04:22 Uhr stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 22,44 EUR. Bei 22,48 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 145.655 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,60 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 56,51 Prozent zulegen. Am 12.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,45 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 36,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 44,17 EUR.

MorphoSys ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -3,59 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte MorphoSys am 03.08.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 06.11.2023 präsentieren.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -9,844 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

