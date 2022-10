MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,78 EUR

Die MorphoSys-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 20,99 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,84 EUR aus. Bei 20,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 1.914 Stück.

Am 03.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,29 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2022 bei 16,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 43,92 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 03.08.2022. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -6,88 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,40 EUR – ein Plus von 55,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 38,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die MorphoSys-Bilanz für Q3 2022 wird am 16.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 06.11.2023.

2022 dürfte MorphoSys einen Verlust von -12,512 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie deutlich fester: MorphoSys legt Daten für Blutkrebsmedikament Monjuvi vor

Biogen-Aktie +39 Prozent: Biogen feiert Fortschritte bei neuem Alzheimer-Medikament - Auch Rally bei MorphoSys-Aktie, Roche-Aktie und Co.

MorphoSys-Aktie gibt nach: MorphoSys mit neuem Forschungschef

