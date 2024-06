MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Donnerstagnachmittag ins Minus

Kurs der MorphoSys

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Das Papier von MorphoSys befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 67,75 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr um 0,7 Prozent auf 67,75 EUR ab. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 67,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,75 EUR. Bisher wurden heute 28.763 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,75 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 2,95 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 78,57 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MorphoSys 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 29.04.2024 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,54 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -6,215 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

