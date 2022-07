MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagnachmittag gefragt

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 23,40 EUR

2,86% Charts

News

Analysen

Um 08.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 23,16 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 23,37 EUR. Bei 22,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 118.774 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,10 EUR) erklomm das Papier am 13.07.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,96 Prozent. Bei einem Wert von 16,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 40,79 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,17 EUR.

MorphoSys ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,59 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,27 EUR erwirtschaftet worden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,50 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte MorphoSys am 03.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 02.08.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -9,925 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Analysten sehen für MorphoSys-Aktie Luft nach oben

Hot Stocks heute: MorphoSys-Aktie bekommt Rückenwind - HelloFresh erholt sich weiter - Amazon plant 2 x den Prime Day

Hot Stocks heute: Großer Zinsschritt wird erwartet - Erholung möglich - Morphosys lizenziert aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys