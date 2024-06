MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagmittag kaum verändert

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 68,00 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 68,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 68,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 67,50 EUR aus. Mit einem Wert von 67,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.256 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.05.2024 bei 69,75 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,57 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2023 Kursverluste bis auf 14,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 78,65 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für MorphoSys-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 35,38 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MorphoSys am 29.04.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,37 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,30 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 27,54 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 62,32 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 07.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte MorphoSys die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -6,215 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

