MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 67,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 67,70 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel um 15:44 Uhr kaum verändert. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,70 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 67,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 10.142 Stück.

Bei 69,75 EUR erreichte der Titel am 16.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,03 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2023 Kursverluste bis auf 14,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 78,55 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

MorphoSys-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Am 29.04.2024 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -8,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27,54 Mio. EUR – eine Minderung von 55,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 62,32 Mio. EUR eingefahren.

Am 29.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 06.08.2025.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -7,348 EUR einfahren.

