MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagnachmittag tiefrot

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 28,1 Prozent auf 15,03 EUR nach. In der Spitze fiel die MorphoSys-Aktie bis auf 14,05 EUR. Mit einem Wert von 16,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 2.685.593 Aktien.

Am 12.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 39,96 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 62,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.11.2022 bei 14,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 6,98 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,10 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Am 04.08.2022 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6,88 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 59,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 55,50 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte MorphoSys am 16.11.2022 präsentieren.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -11,965 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

