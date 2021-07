MorphoSys-Aktie aktuell: MorphoSys tiefrot

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 57,70 EUR

-6,03% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,8 Prozent auf 57,66 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die MorphoSys-Aktie bei 56,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 107.483 MorphoSys-Aktien.

Am 22.07.2020 markierte das Papier bei 125,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 15.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 102,00 EUR für die MorphoSys-Aktie. Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2022 -4,917 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie im Bärenmodus: MorphoSys schließt Milliarden-Übernahme ab

Erste Schätzungen: MorphoSys gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hot Stocks heute: Sartorius, Deutsche Rohstoff, hGears und MorphoSys

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MorphoSys