MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert südwärts

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 25,77 EUR. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 25,61 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,85 EUR. Zuletzt wechselten 20.189 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2021 erreicht. Am 25.01.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,21 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 70,57 EUR. Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -4,990 EUR je Aktie ausweisen dürften.

MorphoSys ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit eigenen Vertriebsstrukturen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben hat. Der Schwerpunkt liegt auf Therapien im Bereich Onkologie. Auf der Grundlage seiner Expertise in den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100 Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut.

