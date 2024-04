MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit stabiler Tendenz

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von MorphoSys. Mit einem Wert von 67,75 EUR bewegte sich die MorphoSys-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die MorphoSys-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 67,75 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,75 EUR. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,70 EUR ab. Bei 67,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 4.677 Aktien.

Am 16.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,37 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,52 EUR am 21.11.2023. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 366,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 35,38 EUR.

Am 13.03.2024 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 9,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 59,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 27,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 81,60 EUR erwirtschaftet worden.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 vorlegen. Am 30.04.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -4,121 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

XETRA-Handel TecDAX gibt am Dienstagmittag nach