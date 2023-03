MorphoSys Aktie News: MorphoSys reagiert am Montagnachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 14,15 EUR

Die MorphoSys-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 14,31 EUR. Im Tageshoch stieg die MorphoSys-Aktie bis auf 14,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.612 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.04.2022 bei 27,87 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 48,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Mit einem Kursverlust von 21,18 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 22,70 EUR angegeben.

MorphoSys ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 9,65 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -11,16 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 81,60 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 52,90 EUR umsetzen können.

Am 03.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 01.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,615 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

