MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagnachmittag behauptet

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 14,42 EUR

1,87% Charts

News

Analysen

Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 14,25 EUR. Bei 14,58 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die MorphoSys-Aktie sank bis auf 14,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,25 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57.908 MorphoSys-Aktien.

Am 06.04.2022 markierte das Papier bei 27,87 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 48,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 20,67 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,70 EUR.

Am 15.03.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,65 EUR, nach -11,16 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 81,60 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 52,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,710 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie springt hoch: MorphoSys grenzt Verlust im Jahr 2022 deutlich ein

MorphoSys-Aktie fällt in die Verlustzone: MorphoSys besetzt Finanzressort neu

Ausblick: MorphoSys präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys