MorphoSys Aktie News: MorphoSys verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 29,75 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 1,0 Prozent auf 29,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte MorphoSys-Aktie bei 29,41 EUR. Bei 29,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.936 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,49 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 8,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Abschläge von 60,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,80 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 09.08.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,44 Prozent zurück. Hier wurden 53,20 EUR gegenüber 59,40 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2024 erwartet.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,848 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

