MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochmittag im Ausverkauf

Um 22.06.2022 12:22:00 Uhr rutschte die MorphoSys-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,4 Prozent auf 19,11 EUR ab. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,47 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,53 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.398 MorphoSys-Aktien.

Bei 69,00 EUR erreichte der Titel am 30.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 72,31 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.05.2022 bei 16,45 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,14 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,17 EUR.

MorphoSys ließ sich am 04.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -1,27 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf 41,50 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte MorphoSys am 03.08.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 02.08.2023.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,252 EUR je MorphoSys-Aktie.

