MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag in Rot

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 19,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 19,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,97 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.872 MorphoSys-Aktien.

Am 03.11.2021 markierte das Papier bei 43,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,49 Prozent hinzugewinnen. Am 07.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,08 EUR ab. Mit Abgaben von 22,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,92 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 03.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -6,88 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,61 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 55,50 Prozent auf 59,40 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 06.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -12,262 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

