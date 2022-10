MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag in Rot

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,33 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 18,95 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die MorphoSys-Aktie bis auf 18,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,29 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.297 MorphoSys-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.11.2021 auf bis zu 43,29 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 56,24 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2022 bei 16,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 41,92 EUR.

MorphoSys gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,88 EUR gegenüber 0,61 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 59,40 EUR gegenüber 38,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 16.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 06.11.2023.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2022 ein Verlust in Höhe von -12,320 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

MorphoSys-Aktie tiefrot: Deutsche Bank Research stuft MorphoSys ab

MorphoSys-Aktie rutscht ab: MophoSys reduziert Prognose für US-Blutkrebsmedikament Monjuvi

MorphoSys-Aktie beflügelt: JPMorgan ist optimistisch für MorphoSys

