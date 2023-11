MorphoSys Aktie News: MorphoSys haussiert am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von MorphoSys legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 18,5 Prozent auf 23,70 EUR.

Das Papier von MorphoSys legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 18,5 Prozent auf 23,70 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,85 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,80 EUR. Zuletzt wechselten 768.902 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 32,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Bei 11,81 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 50,19 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 27,60 EUR.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 63,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR erwirtschaftet worden waren, um 33,40 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -7,407 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

