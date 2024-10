MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 284,70 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 284,70 EUR zu. In der Spitze gewann die MTU Aero Engines-Aktie bis auf 285,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 283,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.957 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 286,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,50 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 281,60 EUR an.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 24.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 12,75 EUR je Aktie belaufen.

