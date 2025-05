MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteuert sich am Montagmittag

MTU Aero Engines im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 320,70 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 320,70 EUR zu. Bei 321,80 EUR erreichte die MTU Aero Engines-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 317,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.460 MTU Aero Engines-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.03.2025 auf bis zu 356,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,01 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2024 auf bis zu 210,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

MTU Aero Engines-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 347,10 EUR.

MTU Aero Engines ließ sich am 16.02.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2015 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von MTU Aero Engines wird am 06.05.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 15,93 EUR je MTU Aero Engines-Aktie.

