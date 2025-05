MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines gibt am Nachmittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 319,30 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die MTU Aero Engines-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 319,30 EUR. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 317,50 EUR nach. Bei 324,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 43.564 MTU Aero Engines-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 356,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 11,49 Prozent wieder erreichen. Bei 210,80 EUR fiel das Papier am 26.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MTU Aero Engines-Aktie.

Zuletzt erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,80 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MTU Aero Engines-Aktie bei 346,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals präsentierte MTU Aero Engines am 16.02.2016. Es stand ein EPS von 1,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MTU Aero Engines noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte MTU Aero Engines 1,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte MTU Aero Engines die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MTU Aero Engines einen Gewinn von 15,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MTU Aero Engines-Aktie

