MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von MTU Aero Engines. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der MTU Aero Engines-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 322,20 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 322,20 EUR. Kurzfristig markierte die MTU Aero Engines-Aktie bei 325,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MTU Aero Engines-Aktie bisher bei 322,20 EUR. Bei 324,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 6.437 MTU Aero Engines-Aktien den Besitzer.

Am 05.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 356,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MTU Aero Engines-Aktie mit einem Kursplus von 10,49 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2024 auf bis zu 210,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie 34,57 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,80 EUR. Im Vorjahr erhielten MTU Aero Engines-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 347,10 EUR.

Am 16.02.2016 hat MTU Aero Engines in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2015 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,18 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 24.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

In der MTU Aero Engines-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 15,95 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

