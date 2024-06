MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines verteidigt am Mittag Tendenz

MTU Aero Engines im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von MTU Aero Engines. Die MTU Aero Engines-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 228,10 EUR.

Mit einem Wert von 228,10 EUR bewegte sich die MTU Aero Engines-Aktie um 11:46 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 229,20 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der MTU Aero Engines-Aktie ging bis auf 227,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.635 MTU Aero Engines-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 241,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,87 Prozent. Am 22.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,20 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 30,64 Prozent könnte die MTU Aero Engines-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,37 EUR je MTU Aero Engines-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MTU Aero Engines-Aktie bei 251,67 EUR.

Am 16.02.2016 äußerte sich MTU Aero Engines zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,18 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MTU Aero Engines veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können MTU Aero Engines-Anleger Experten zufolge am 24.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass MTU Aero Engines im Jahr 2024 12,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

